Equipe da Patrulha Maria da Penha em ação durante o 12º Festival Gastronômico de Macaé, conscientizando o público sobre a importância de combater a violência doméstica - Foto: Reprodução

Publicado 09/09/2024 19:09

Macaé - A Patrulha Maria da Penha, iniciativa do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), desempenhou um papel crucial no 12º Festival Gastronômico de Macaé, realizado no último fim de semana. Em meio às celebrações da rica culinária local, que atraiu milhares de visitantes, a patrulha aproveitou a oportunidade para conscientizar a população sobre a violência doméstica e fortalecer a rede de proteção às mulheres.

Durante o festival, a equipe da Patrulha Maria da Penha se destacou ao promover ações informativas e interativas com o público. Materiais educativos foram distribuídos, orientando os visitantes sobre os sinais de violência doméstica e explicando o funcionamento dos canais de denúncia, além de esclarecer os direitos das vítimas. Com essa abordagem direta e engajada, a patrulha busca estabelecer um diálogo contínuo com a comunidade, enfatizando que o combate à violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva.

A presença da Patrulha Maria da Penha no Festival Gastronômico de Macaé também destacou a importância de parcerias entre instituições públicas, a sociedade civil e eventos culturais. O festival, além de proporcionar entretenimento e valorizar a gastronomia local, mostrou-se um ambiente propício para discutir questões sociais urgentes, como a proteção das mulheres. Através dessa iniciativa, a patrulha não apenas fortalece sua missão de garantir a segurança das mulheres em Macaé e regiões vizinhas, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos.