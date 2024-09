Firjan SENAI Macaé sediará evento voltado à qualificação do setor de construção civil - Foto: Ilustração

Firjan SENAI Macaé sediará evento voltado à qualificação do setor de construção civilFoto: Ilustração

Publicado 09/09/2024 19:33

Macaé - Na próxima terça-feira (19), das 17h às 19h, a Firjan realizará o evento “Encontro com a Construção Civil” na Firjan SENAI Macaé. Este evento, gratuito e presencial, tem como objetivo qualificar um dos setores que mais gerou empregos na região Norte Fluminense. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do link: [inscrição](https://forms.office.com/r/5KAxwhWkhC).



Macaé tem se destacado ano após ano na geração de empregos, sendo a segunda cidade com maior abertura de postos de trabalho no estado em julho, ficando atrás apenas da capital. Francisco Roberto de Siqueira, presidente da Firjan Norte e do Sindicato da Construção Civil do Norte Fluminense, ressaltou a importância do setor de construção para esse crescimento, motivo pelo qual a Firjan organizou este evento para promover ainda mais a qualificação empresarial e o desenvolvimento local.



Os participantes terão a oportunidade de assistir à palestra “PGR na Indústria da Construção: diagnóstico setorial e principais pontos críticos para a fiscalização”, ministrada por Matheus Concolato de Araújo, coordenador operacional do Instituto de Segurança e Saúde do Trabalho da Firjan. A apresentação focará nas principais mudanças no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), introduzidas pela atualização da NR 1, e nas Ações Especiais Setoriais da Inspeção do Trabalho.



Além disso, Pablo Nogueira, especialista técnico da Firjan, apresentará o “Centro de Referência em Construção Civil: inovação e produtividade como caminhos para futuro sustentável”. O centro é um dos mais modernos do Brasil, focando no futuro do trabalho e da indústria 4.0, oferecendo cursos de qualificação, seminários e outras atividades voltadas para a inovação no setor.