Audiência pública em Macaé discutirá futuro do transporte intermunicipal no Estado do Rio, no dia 13 de setembro, às 14hFoto: Douglas Smmithy

Publicado 09/09/2024 19:28

Macaé - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram-RJ), convida a população e a imprensa de Macaé para participar de uma audiência pública que discutirá o processo de licitação do sistema de transporte público intermunicipal por ônibus. A reunião, que ocorre no dia 13 de setembro, das 14h às 17h, será realizada no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Macaé, localizado na Avenida Rui Barbosa, 270, Centro.

Este é o primeiro processo de licitação abrangendo todas as linhas intermunicipais fluminenses, com exceção das rotas com destino à Barra da Tijuca, já concedidas em um processo anterior. A audiência pública em Macaé é uma oportunidade crucial para os moradores expressarem suas opiniões e sugestões sobre o futuro do transporte intermunicipal, garantindo que as demandas da região sejam atendidas.

"Ouvir a população nesse processo é fundamental para que possamos implementar melhorias significativas. A participação ativa da comunidade de Macaé ajudará a moldar um sistema de transporte mais seguro e eficiente para todos", afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

Durante a audiência, serão discutidos os elementos do edital, os critérios para participação na licitação e as principais mudanças no sistema de transporte rodoviário intermunicipal, que passará a operar sob um novo modelo de concessão. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do Detro-RJ no YouTube (TVDetroRJ), permitindo a interação simultânea dos espectadores.

A participação dos macaenses é essencial para garantir que o processo atenda às necessidades da região, contribuindo para a construção de um sistema de transporte mais eficiente e acessível.