Flávio Two é preso pela Polícia Civil de Macaé enquanto fazia campanha eleitoral, acusado de participação em incêndio criminoso - Foto: Reprodução

Flávio Two é preso pela Polícia Civil de Macaé enquanto fazia campanha eleitoral, acusado de participação em incêndio criminosoFoto: Reprodução

Publicado 11/09/2024 15:19

Macaé - Na manhã desta quarta-feira (11), policiais civis da 123ª DP de Macaé prenderam Flávio Two, identificado como um dos suspeitos de envolvimento em um incêndio criminoso que destruiu a empresa POWERNET, localizada no bairro Jardim Franco. Flávio Two, que também é candidato a vereador, foi detido enquanto fazia campanha no bairro Piracema.

A prisão temporária foi decretada após investigações apontarem o envolvimento de Flávio Two em crimes de incêndio, dano qualificado e associação criminosa. O incidente, ocorrido em janeiro de 2024, resultou na destruição de dezenas de veículos e gerou um prejuízo estimado em meio milhão de reais. A ação criminosa foi executada por três indivíduos que invadiram o galpão da empresa e atearam fogo nos automóveis, fugindo em seguida com o auxílio de um quarto criminoso, ainda não identificado.

As investigações revelaram que o veículo utilizado pelos criminosos no dia do incêndio estava registrado em nome de Flávio Two. Em depoimento, o suspeito afirmou ter vendido o carro em 2023 para uma pessoa que alegadamente não conhecia. No entanto, a polícia descobriu que o suposto comprador do veículo está falecido desde 2022, o que levanta sérias dúvidas sobre a veracidade do relato de Flávio.

O caso segue sob investigação, com a polícia trabalhando para identificar os outros envolvidos no crime e esclarecer todos os detalhes do ocorrido.