O Festival Nordestino em Macaé promete três dias de muita música, gastronomia típica e diversão para toda a família - Foto: Divulgação

Publicado 12/09/2024 13:03

Macaé - Nos dias 13, 14 e 15 de setembro, o estacionamento do Shopping Plaza Macaé será o palco do Festival Nordestino, um evento que celebra a rica cultura nordestina, com destaque para a gastronomia típica e muita música de qualidade. A programação acontecerá das 16h às 23h, com entrada gratuita.



O público terá a oportunidade de saborear pratos tradicionais do Nordeste, como baião de dois, carne de sol, acarajé e muito mais, com preços a partir de 20 reais. Além disso, diversas opções de bebidas estarão disponíveis para acompanhar as iguarias.



A programação musical promete agitar o evento. Na sexta-feira (13), o grupo Forró Du Capim sobe ao palco a partir das 19h. No sábado (14), a cantora Valquíria Márvila abre as apresentações às 16h, e às 21h será a vez de Cleber Gonzaga, sobrinho do lendário Luiz Gonzaga, o "Rei do Baião", embalar a noite. Para encerrar o festival com chave de ouro, no domingo (15), o grupo As Florroseiras se apresenta às 19h.



O Festival Nordestino é uma excelente oportunidade para prestigiar a cultura nordestina e aproveitar momentos agradáveis com a família e amigos.