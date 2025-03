Três motos foram apreendidas durante a ação no bairro Bela Vista - Foto: Reprodução

Três motos foram apreendidas durante a ação no bairro Bela VistaFoto: Reprodução

Publicado 20/03/2025 13:36

Macaé - Uma operação realizada pela Coordenadoria de Trânsito da Mobilidade Urbana, em conjunto com policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar, resultou na apreensão de três motocicletas no bairro Bela Vista. Os veículos estavam sendo utilizados para a prática do chamado "grau", manobra perigosa e proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ao perceberem a chegada das equipes de fiscalização, diversos motociclistas fugiram, mas três motos foram removidas ao depósito público. De acordo com o artigo 244, inciso III, do CTB, realizar malabarismos ou equilibrar a moto sobre uma roda configura infração grave, passível de multa, suspensão da CNH e, em casos mais graves, enquadramento por crime de trânsito.

A fiscalização continuará sendo intensificada para garantir mais segurança e ordem nas vias da cidade