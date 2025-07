Estande da Mobilidade Urbana vai exibir abrigo com energia solar e ônibus elétrico que circulará em fase de testes - Foto: Divulgação

Estande da Mobilidade Urbana vai exibir abrigo com energia solar e ônibus elétrico que circulará em fase de testesFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 18:04

Macaé - A população de Macaé terá a chance de conhecer de perto as novas iniciativas da mobilidade urbana durante a Expo Macaé 2025, que acontecerá entre os dias 24 e 29 de julho, no Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha. A Secretaria de Mobilidade Urbana marcará presença com um estande interativo voltado à apresentação de melhorias no transporte coletivo da cidade.

Entre os destaques estará o novo modelo de abrigo de ônibus, produzido em aço inox, com sistema de energia solar, iluminação integrada, entrada USB para recarga de celulares e espaço acessível para cadeirantes. A estrutura será apresentada ao público como símbolo do investimento em conforto, acessibilidade e sustentabilidade no transporte público macaense.

Outro atrativo será o ônibus elétrico que começará a rodar, em fase de testes, em linhas do município. Além de não emitir poluentes, o veículo promete ser mais silencioso e moderno. O público poderá ainda acessar os novos ônibus zero quilômetro, já em operação este ano, que contam com conexão Wi-Fi e entradas para carregamento de celular.

A operação durante os dias de evento também contará com um terminal de passageiros instalado na frente do parque, onde ônibus circularão 24 horas por dia. Agentes de trânsito atuarão no local para reforçar o ordenamento e a segurança viária dos visitantes.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, a presença da pasta no evento reforça o compromisso em manter o cidadão informado sobre os avanços do setor. “A Expo é a vitrine ideal para apresentar as inovações que estão transformando a mobilidade em Macaé. Estamos promovendo um transporte mais eficiente, acessível e seguro para todos”, afirmou.

A Expo Macaé 2025 contará com atrações para todos os públicos, incluindo shows, rodeio, concurso leiteiro, fazendinha e feira temática. Entre os nomes confirmados na programação musical estão Raça Negra, Mumuzinho, César Menotti & Fabiano, Natanzinho, Simone Mendes e Preto no Branco.