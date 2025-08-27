Blitz educativas e atividades em escolas vão reforçar o respeito às leis de trânsito em Macaé - Foto: Ilustração

Blitz educativas e atividades em escolas vão reforçar o respeito às leis de trânsito em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 27/08/2025 15:41

Macaé - Macaé se prepara para reforçar a segurança no trânsito durante todo o mês de setembro. Em alusão à Semana Nacional do Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 25, a cidade promove uma série de ações educativas voltadas a motoristas, pedestres, ciclistas e toda a comunidade. A programação, coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, terá como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, destacando a importância de reduzir acidentes e proteger vidas.

As atividades incluem blitz educativas em diferentes pontos da cidade, circuitos escolares em unidades de ensino e palestras em empresas, com o objetivo de conscientizar sobre o respeito às normas de trânsito e estimular comportamentos responsáveis. As ações começam já na primeira semana de setembro e se estenderão até o final do mês.

Para o coordenador de Educação para o Trânsito, Ralph Salvador, a iniciativa reforça o papel da educação como principal ferramenta de prevenção de acidentes: “Investimos continuamente em ações educativas para reduzir acidentes e salvar vidas. A informação, o respeito às normas e a empatia no trânsito podem fazer a diferença entre a vida e a morte. O tema deste ano nos lembra que desacelerar é um gesto de cuidado com nós mesmos e com os outros”, afirmou.

A Semana Nacional do Trânsito é promovida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e mobiliza municípios de todo o país para reforçar campanhas de segurança, envolvendo escolas, empresas e a sociedade em geral.