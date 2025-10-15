Atletas macaenses da Brave House se preparam para encarar o Campeonato Brasileiro de Muay Thai em Cabo Frio - Foto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 13:09

Macaé - O som dos golpes, o cheiro do suor e a adrenalina no ar. É nesse clima de disputa e superação que Macaé terá dois representantes no Campeonato Brasileiro de Muay Thai, que acontece neste domingo, dia 19, no Ginásio Poliesportivo de Tamoios, em Cabo Frio. Guilherme Santos e Arthur Felipe, atletas da Brave House Centro de Lutas, sobem ao ringue com a missão de mostrar a força e o talento do município em uma das modalidades que mais crescem no país.

O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Muay Thai, promete reunir lutadores de todo o estado em um dia repleto de combates. Serão 40 lutas casadas e disputas de cinturão, com início às 8h. A entrada será solidária: basta doar um quilo de alimento não perecível.

A preparação dos atletas macaenses vem de uma rotina intensa. Segundo o treinador da Brave House, o resultado dessa trajetória é fruto de muito foco, disciplina e trabalho em equipe. A expectativa é alta para o desempenho da dupla, que carrega no peito o orgulho de representar a cidade e o amor por um esporte que transforma vidas.

Arthur Felipe fala com emoção sobre a chance de lutar em um campeonato nacional. “Representar Macaé é uma honra. O Muay Thai mudou a minha vida e hoje me dá a oportunidade de levar o nome da minha cidade a outros lugares”, contou.

A Brave House é reconhecida em Macaé por sua metodologia inclusiva e pelo incentivo à formação de novos atletas, mostrando que o Muay Thai vai muito além do combate: é sobre disciplina, respeito e superação.