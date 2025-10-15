Atletas macaenses da Brave House se preparam para encarar o Campeonato Brasileiro de Muay Thai em Cabo FrioFoto: Divulgação
Guerreiros de Macaé sobem ao ringue no Brasileiro de Muay Thai em Cabo Frio
Atletas da Brave House representam a cidade em uma das maiores competições do país, levando dedicação, superação e o nome de Macaé ao topo
Arte e emoção colorem a Praça das Artes no Dia Cultural Outubro Rosa em Macaé
Evento une cultura, solidariedade e informação em uma celebração pela vida e pela importância do autocuidado feminino
Macaé mobiliza 43 unidades de saúde para Dia D da Multivacinação
Ação acontece neste sábado com foco em crianças e adolescentes de até 14 anos e busca atualizar cadernetas de vacinação
Carro capota na Linha Vermelha e assusta motoristas em Macaé
Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira e mobilizou equipes de resgate na principal via da cidade
Macaé registra 53 prisões em 12 dias com atuação do 32° Batalhão da PM
Operações policiais abrangem tráfico, furtos, armas ilegais e cumprimento de mandados, reforçando a segurança na cidade
Macaé anuncia saída do técnico Clayton Moraes após derrota para Goytacaz
Auxiliar Cristóvão Monteiro também deixa o clube; equipe busca reação na Série B2 do Campeonato Carioca
