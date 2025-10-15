Profissionais de saúde estarão em 43 pontos da cidade oferecendo vacinas para crianças e adolescentesFoto: Ilustração

Macaé - Crianças e adolescentes de Macaé terão neste sábado (18), uma oportunidade de colocar a caderneta de vacinação em dia. O Dia D de Mobilização da Multivacinação vai acontecer em 43 unidades de saúde do município, das 9h às 16h, abrangendo salas de vacina de Estratégia Saúde da Família, UBS, Casa da Vacina e Pronto-Socorro do Parque Aeroporto. A ação segue até 31 de outubro, garantindo que menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) recebam todas as doses previstas pelo Calendário Nacional de Vacinação.
Além da atualização, o Programa de Imunização de Macaé mantém a vacinação contra o HPV para jovens de 9 a 19 anos, com atenção especial aos adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina. Entre os imunizantes disponíveis estão pentavalente, DTP, poliomielite, meningocócicas C e ACWY, pneumocócica 10-valente, SCR, Covid-19, varicela, rotavírus e hepatite B, além da dT e reforços complementares.
Os responsáveis devem levar caderneta de vacinação, CPF e Cartão SUS da criança ou adolescente. A iniciativa tem o objetivo de recuperar vacinados atrasados e completar esquemas, garantindo mais saúde e proteção para toda a população jovem da cidade.