Praça das Artes se transforma em um espaço de cor, afeto e conscientização durante o Dia Cultural Outubro Rosa - Foto: Divulgação

Praça das Artes se transforma em um espaço de cor, afeto e conscientização durante o Dia Cultural Outubro RosaFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 13:08

Macaé - A Praça das Artes vai ganhar um tom diferente nesta quinta-feira, 16 de outubro. O local será palco do Dia Cultural Outubro Rosa, uma iniciativa que mistura arte, literatura e solidariedade para lembrar que cuidar de si também é um ato de amor. A ação faz parte da campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama e propõe um encontro sensível entre cultura e saúde.

Com uma programação diversa e cheia de emoção, o evento convida o público a vestir rosa e participar de um momento de reflexão e celebração da vida. A proposta é transformar a praça em um espaço de diálogo e empatia, mostrando que informação e afeto podem caminhar juntos na luta contra o câncer.

Durante o dia, a Feira de Artesanato contará com a presença da Unamama, grupo que apoia mulheres em tratamento e dissemina informações sobre prevenção. Outro destaque será o lançamento do livro “Peitos: o manual”, da Editora Planeta, acompanhado de uma leitura especial com a escritora Conceição de Maria, que promete emocionar o público com palavras de sensibilidade e força feminina.

Mais do que um evento cultural, o Dia Cultural Outubro Rosa representa um convite à conscientização, à troca de experiências e à valorização da vida. Macaé mostra, mais uma vez, que quando arte e cuidado se unem, a cidade inteira floresce em esperança.