Agentes da 123ª DP durante operação que resultou na prisão dos suspeitos em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 10:58

Macaé - Dois irmãos foram presos na manhã de quarta-feira (29) em Macaé, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio que chocou moradores do Parque Aeroporto. Segundo a Polícia Civil, um dos detidos, conhecido como “Americano”, é apontado como gerente do tráfico da facção Comando Vermelho (CV) na região. O outro é seu irmão, que também teria participado do crime.

De acordo com as investigações, a dupla participou de um ataque ocorrido no dia 23 de junho. Na ocasião, a vítima foi sequestrada e levada para uma área deserta próxima à pracinha da Vila Badejo, onde foi cercada e brutalmente agredida por cerca de 15 pessoas. Os criminosos usaram pedaços de madeira e até bicicletas e motos para espancar o homem, que teria sido punido por vender drogas acima do preço imposto pela facção.

A 123ª Delegacia de Polícia de Macaé reuniu provas e testemunhos que ajudaram a desvendar o caso. A partir dessas informações, a 1ª Vara Criminal da cidade expediu mandados de prisão temporária contra os acusados. O setor de inteligência localizou os irmãos no próprio bairro Aeroporto. Além do mandado, “Americano” foi autuado em flagrante por receptação, já que estava com uma motocicleta clonada.