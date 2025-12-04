A Vila do Noel recebeu o espetáculo O Globo Encantado e transformou a noite da Praia Campista em pura emoção - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:09

Macaé - A Vila do Noel ganhou brilho diferente na noite de quarta feira na Praia Campista. A emoção veio assim que as luzes se abriram para O Globo Encantado, espetáculo criado pela Escola Municipal de Dança de Macaé. A história transportou o público para dentro de um globo de neve onde a fictícia Vila de Cristal vive o espírito natalino com encanto e poesia.

A ideia nasceu da diretora Cláudia Tenório, que assina roteiro, dramaturgia, direção e produção audiovisual. Ela explica que a montagem foi pensada para abraçar a plateia com sensações, lembranças e mensagens que tocam o coração. Com vinte e nove atos, o espetáculo reuniu ballet, jazz e danças urbanas, movimentando mais de duzentos e oitenta alunos, além de professores e toda a equipe técnica.

Cláudia destaca que a história aborda solidariedade, acolhimento, união familiar e saúde emocional, temas que guiam os personagens e as coreografias criadas pelos professores Gabriela Pinheiro, Andreia Ventapane, Michel Cordeiro, Cristine Ximenes, Luize Helena Pessanha e Bianca Lenyta.

A plateia reagiu com aplausos longos e emocionados. Camila Artilles, moradora do Lagomar, assistiu enquanto as filhas Ana Clara e Maria Luiza brilhavam no palco. Ela acompanhou a apresentação ao lado do marido e da mãe e contou que a Escola de Dança transformou a rotina da família. Camila diz que a dedicação da equipe é visível e que cada espetáculo se torna uma lembrança especial.

A Vila do Noel funciona todos os dias, das sete às onze da noite, com entrada gratuita. Para a secretária de Cultura, Waleska Freire, a programação nasceu para garantir diversidade e fortalecer o clima natalino sem perder a identidade local. Ela afirma que a agenda valoriza talentos da cidade e mantém viva a magia do Natal.

A programação segue até quatro de janeiro. Nesta quinta feira o Coral Adventista sobe ao palco com duas apresentações. Na sexta é a vez do Quarteto Caê, seguido pelo show Natal Brasileiro de Daniele Souza e pela apresentação Clássicos Encantados de Natal. O fim de semana terá Clave de Sol, a Orquestra Salesiana e mais uma apresentação das princesas. No domingo o Circo da Matita assume o destaque do dia.

O espaço ainda oferece cenários para fotos com o Papai Noel, pista de patinação, trenzinho, piano gigante e uma árvore de vinte e cinco metros que domina o cenário. O secretário de Turismo, Léo Anderson, afirma que a expectativa é receber milhares de visitantes até o início de janeiro.