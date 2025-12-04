Equipe do GAT apreendeu drogas, rádio e registros ligados ao tráfico durante operação nas MalvinasFoto: Divulgação
GAT prende suspeito e desmonta ponto do tráfico nas Malvinas
Ação surpresa encontrou drogas, anotações da contabilidade do crime e rádio usado por facção que atua no bairro
Magia toma conta da Vila do Noel com superprodução da Escola Municipal de Dança de Macaé
Espetáculo mistura dança, teatro e música para levar o público a uma vila encantada dentro de um globo de neve
Flagra na rua termina com prisão e apreensão por tráfico em Macaé
Equipe da Civil surpreende trio atuando em plena via pública no Visconde de Araújo
Natal Magia de Macaé amplia acessibilidade e cria programação especial para públicos sensíveis
Águas Dançantes e Vila do Papai Noel ganham sessões adaptadas para autistas, crianças neurodivergentes e pessoas com sensibilidade auditiva
Motos apreendidas e carros recuperados marcam avanço da segurança em Macaé
Fiscalização reforçada nas ruas já apresenta resultados e aumenta sensação de segurança na cidade
Feirão de Natal da BRK cria chance de alívio financeiro para moradores de Macaé
Campanha de dezembro amplia facilidades e oferece novos caminhos para quem precisa negociar dívidas
