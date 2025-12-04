Equipe do GAT apreendeu drogas, rádio e registros ligados ao tráfico durante operação nas Malvinas - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:09

Macaé - O Grupamento de Ações Táticas do trinta e dois Batalhão avançou sobre uma área conhecida como rodo, na comunidade Malvinas, e interrompeu a rotina do tráfico na tarde desta quarta. A equipe patrulhava o bairro quando avistou um homem com uma sacola e um rádio preso na cintura. A tentativa de fuga para a mata durou poucos segundos até que os policiais o alcançassem.

Segundo os agentes, o ponto é tradicionalmente usado pela facção ADA e costuma funcionar como base para distribuição de drogas e vigia de movimentações suspeitas. Na revista, foram encontrados dezenove invólucros de cocaína, dezenove de maconha, além de papéis com anotações de contabilidade, um rádio comunicador e um celular com capa e adesivo ligados ao grupo criminoso.

O detido já tinha passagens por homicídio tentado e associação para o tráfico, o que, de acordo com a polícia, reforça o histórico de ligação com o movimento criminoso que atua na região.

Todo o material foi levado para a centésima vigésima terceira Delegacia, onde o suspeito permaneceu preso, enquadrado nos artigos trinta e três e trinta e cinco da Lei onze mil trezentos e quarenta e três, que tratam de tráfico e associação para o tráfico.