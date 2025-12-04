Programação natalina de Macaé aposta em inclusão e acolhimento para diferentes públicos - Foto: Divulgação

Programação natalina de Macaé aposta em inclusão e acolhimento para diferentes públicos Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:09

Macaé - Macaé decidiu transformar seu Natal em experiência para todos. A cidade ampliou a programação do Natal Magia e do espetáculo Águas Dançantes com sessões adaptadas, pensadas para quem precisa de ambientes mais tranquilos e acolhedores. A ideia surgiu após famílias relatarem a dificuldade de frequentar espaços lotados ou com estímulos intensos, e a proposta ganhou força ao se tornar política pública de inclusão.

O Águas Dançantes, uma das atrações mais procuradas no fim do ano, terá sessões destinadas a pessoas com sensibilidade auditiva, autistas, bebês, idosos e até animais que sofrem com sons altos. Nessas apresentações, o volume é reduzido, as luzes são suavizadas e o clima se torna mais confortável. As datas definidas são 5 de dezembro, às 21h, 14 de dezembro, às 20h, e 20 de dezembro, às 19h. Neste último dia, a sessão tradicional acontece às 21h30.

A Vila do Papai Noel também prepara um dia especial. Em 17 de dezembro, crianças autistas e com necessidades específicas terão acesso a uma sessão exclusiva de patinação no gelo sem som e sem luzes fortes. No mesmo dia, o espaço recebe o Dia Neurodivergente, com apresentação do Núcleo de Dança Portadores da Alegria e o espetáculo lúdico da recreadora e contadora de histórias Carolina Ferreira, a Tia Carol.

Para garantir o bem-estar das crianças, a programação utiliza recursos como animações de baixo estímulo, linguagem simples, brincadeiras de interpretação fácil e comandos corporais demonstrados visualmente, oferecendo segurança e conforto.

A secretária de Cultura, Waleska Freire, explica que a proposta é tornar o Natal de Macaé mais sensível às demandas reais da população. Segundo ela, a inclusão precisa ser parte viva do calendário da cidade.

“Queremos que a arte chegue a todos os cantos da cidade, promovendo experiências inclusivas e valorizando nossa identidade”, afirmou.