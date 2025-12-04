Agentes localizaram drogas e dinheiro após abordagem no bairro Visconde de Araújo - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2025 11:09

Macaé - Um flagrante feito por agentes da Polícia Civil mudou a rotina da Rua Prefeito Miranda Sobrinho, no Visconde de Araújo, na tarde de quarta (3). Os policiais cruzavam a via quando perceberam algo que logo chamou a atenção: três jovens negociavam drogas sem qualquer tentativa de esconder a movimentação. A cena também revelou onde o material seria guardado sempre que um comprador se aproximava.

A equipe decidiu agir rapidamente. Na abordagem, surgiram invólucros de cocaína e dinheiro, confirmando o que os investigadores tinham visto de longe. Entre os detidos, um homem maior de idade e dois adolescentes que, segundo a polícia, participavam do esquema de venda naquela região.

O trio foi levado para a centésima vigésima terceira Delegacia. O adulto acabou preso por tráfico, enquanto os menores foram encaminhados por ato infracional equivalente aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.