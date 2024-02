Pagode do Herdy que foi a atração que fechou com chave de ouro a folia - Divulgação

Pagode do Herdy que foi a atração que fechou com chave de ouro a foliaDivulgação

Publicado 16/02/2024 11:55

No dia 13 de fevereiro, conhecido como a terça-feira gorda de Carnaval, o Carnaval Macuquense de 2024 chegou fim, deixando já saudade nos foliões locais e naqueles que tiveram a oportunidade de desfrutar da programação. O encerramento contou, à tarde, com o desfile do Bloco das Bailarinas, seguido pela Matinê com Pena de Ouro e Banho de Espuma, que ofereceram diversão para todas as idades.

À noite, houve um momento de fé com a presença do Bloco da Maranata, que tomou as ruas com mensagens de fé, paz e esperança. Logo em seguida, o Bloco da Ressaca fez a festa gigantesca, proporcionando uma despedida cheia de energia.

O ápice da noite foi o show de Flor da Jamaica. Para fechar com chave de ouro, apresntação do Pagode do Herdy.

As famílias se divertiram durante os cinco dias de folia em Macuco, "comprovando que a união das comunidades do município continua em alta", afirmou a Prefeitura.