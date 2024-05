"Belinha e sua malinha" mais uma vez conquistou o público infantil - Rodrigo Cuco

"Belinha e sua malinha" mais uma vez conquistou o público infantilRodrigo Cuco

Publicado 20/05/2024 17:47

O desfile cívico de delegações escolares marcou o início da Festa Literária de Macuco (FLIMAC 2024), na última quinta-feira (16). As unidades escolares desfilaram acompanhados da Banda Municipal Juliano Lopes de Souza e de hinos entoados pelo Coral Flor de Ipê, que reúne a ‘melhor idade’.

Com o tema ‘Confabulando’, a FLIMAC celebra as mais belas e criativas fábulas concebidas por pensadores e escritores geniais e inventivos, que já brindaram milhões de leitores em todo mundo com mágicas viagens literárias e momentos inesquecíveis ao longo da história. A lúdica atração ‘Dinossauro Saber Leitor’ e os discursos das autoridades se destacaram, com agradecimentos aos participantes e exaltação à literatura e à cultura local nas falas pontuais da prefeita Michelle Bianchini – responsável pela abertura oficial da FLIMAC – e dos secretários João Vitor Pontes (Governo) e Claudia Vogas (Educação).

Durante a tarde, com a presença de estudantes de escolas de municípios vizinhos, entre eles Cantagalo, Cordeiro, São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes, apresentou-se a artista ‘Belinha e Sua Malinha’. Também houve a encenação da peça ‘Dona Baratinha’, dirigida pelo Tio Zica.

A FLIMAC também oportunizou a apresentação de talentos das escolas. Participaram deste momento os colégios estaduais Farmacêutico Rodolfo Albino e José Carlos Boaretto e as escolas municipais CIEP Municipalizado Honório Peçanha, Creche Zilda Ribeiro Bianchini, Centro de Atendimento Educacional Especializado de Macuco (CAEEM), David Coelho dos Santos e Sylvia Bath Rosas.