As cidades da Serra Fluminense, juntas, somam 6.651 registros da doença em 2024 - Agência Brasil

As cidades da Serra Fluminense, juntas, somam 6.651 registros da doença em 2024Agência Brasil

Publicado 14/03/2024 13:47

De acordo com o painel 'Monitora RJ', da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Região Serrana soma 6.651 registros de Dengue em 2024. A região é a terceira com mais casos confirmados no estado. Baseado no cálculo de incidência da doença, feito pelo governo estadual, considerando o número de casos por cada 100 mil habitantes, Macuco está em 4º lugar na lista, com 5.415 habitantes e 236 casos confirmados.

Outras três cidades do interior também aparecem entre as dez primeiras do Rio de Janeiro com maior incidência de infectados. Cantagalo ocupa o 2º lugar, uma vez que possui 921 casos confirmados e uma população 19.390 habitantes. Na 5ª posição, está Carmo, com 747 casos positivos e uma população que chega ao número de 17.198. Em 6º lugar, está Cordeiro com 20.783 habitantes e 857 pessoas pacientes positivados.



Essas cidades foram classificadas no nível cinco, o mais grave, na quantidade de casos por habitantes.

O ‘Monitora RJ’ mostra ainda como está a situação de casos de dengue nas cidades da Região Serrana. O painel elaborado pela Fiocruz e Secretaria de Estado de Saúde (SES) apresenta a estimativa dos casos de doenças, considerando o atraso das notificações. A pesquisa leva em conta o tempo entre o início dos sintomas e o registro oficial dos casos.



Nessa análise da secretaria de Estado de Saúde, Petrópolis e Cachoeiras de Macacu são classificadas dentro da área dos municípios serranos. Os dois municípios já registraram, cada um, uma morte pela doença em 2024.