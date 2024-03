Representante da Sala do Empreendedor de Macuco, Fernanda Diniz, com a equipe do SEBRAE/RJ no momento da entrega da premiação - Divulgação

Publicado 08/03/2024 15:04

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Macuco recebeu o prêmio ouro do Sebrae-RJ de Referência em Atendimento, em reconhecimento à qualidade dos serviços prestados aos micro e pequenos empresários locais. A premiação aconteceu na quarta-feira (6), no centro de convenções Expo MAG, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, e contou com 68 municípios inscritos. Segundo a Prefeitura, o feito ressalta o compromisso e a dedicação da instituição em oferecer suporte eficiente e estratégico aos empresários locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. “Tudo que fazemos para contribuir com nossos empreendedores, retorna natural e satisfatoriamente em forma de crescimento para nosso município. Agradeço à municipalidade e a todos os artífices do empreendedorismo que trabalharam para esse feito”, definiu Fernanda Diniz, coordenadora da Sala do Empreendedor de Macuco.

