Corrida rústica já é tradição no feriado do padroeiro de Macuco, reunindo participantes de vários estados e até de fora do paísDivulgação

Publicado 26/06/2024 07:56

Na manhã do feriado municipal de 24 de junho, Macuco celebrou seu padroeiro, São João Batista, com a tradicional Alvorada Musical, marcada pela participação dos músicos da Sociedade Musical São João Batista. Tradicional, o evento mantém viva uma história de devoção cristã católica. A banda local, cujo nome é uma homenagem começou o cortejo nas primeiras horas do dia. Sob a batuta do maestro João Poubel, os músicos se reuniram bem cedinho na sede da instituição, de onde partiram tocando pelas principais ruas da cidade, com o cortejo sendo acompanhado por dezenas de munícipes. O dia também foi marcado pela 49ª Corrida Rústica de São João Batista, atraindo um grande número de participantes, tanto amadores quanto profissionais, até de outros países. Os corredores percorreram um trajeto de 10 km, começando nas proximidades da Fábrica de Cimento Holcim e terminando na Praça Professor João Brasil, no centro da cidade. Os vencedores da corrida receberam prêmios em dinheiro e todos os corredores que completaram o percurso dentro do tempo previsto receberam medalhas. Famoso no interior fluminense, o feriado macuquense de São João Batista reafirmou a força das tradições locais e a dedicação da comunidade em celebrar seu padroeiro através da música e do esporte, consolidando o evento como um momento de união e alegria para todos os moradores e desportistas.

