Evento recebeu cerca de 750 motociclistas de todas as regiões do estado - Wesley Marques / Rodrigo Cuco

Publicado 17/06/2024 18:34

A 16ª Trilha de São João Batista, realizada neste domingo (16), no Macuco Rural Park, foi um sucesso, consolidando-se como um dos eventos moto ciclísticos mais prestigiados do interior. Com o apoio da Prefeitura de Macuco, através da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, o evento recebeu cerca de 750 motociclistas de todas as regiões do estado, que impressionaram o público com suas habilidades e manobras arrojadas ao longo dos quase 50 quilômetros de um trajeto desafiador.

Os organizadores do evento, integrantes do grupo de motociclistas ‘Os Impossíveis’, cuidaram de todos os detalhes para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, oferecendo suporte técnico e uma experiência emocionante. Os primeiros 700 inscritos receberam camisas alusivas à trilha, troféus e um café da manhã especial. Além disso, os participantes puderam ser premiados em um sorteio, incluindo cinco prêmios de R$ 200,00 e uma moto Honda CRF 250cc Zero Quilômetro, que foi sorteada para o motociclista Henrique Barros Marques, do município vizinho de Cordeiro.



Como nas edições anteriores, a Trilha de São João Batista 2024 incluiu uma iniciativa solidária: o almoço dos participantes foi preparado pela Barraca de São João Batista, padroeiro do município, com toda a renda destinada à Paróquia da Igreja Católica de Macuco.

O motociclista Henrique Barros Marques, do município vizinho de Cordeiro, ganhou o sorteio da motocicleta 0KM Divulgação