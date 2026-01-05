A banda El Swing embalou a virada de ano em Macuco - Rodrigo Cuco

Publicado 05/01/2026 11:04

A virada do ano em Macuco reuniu moradores e visitantes para a celebração do réveillon. O público acompanhou a chegada de 2026 com a queima de fogos de artifício, que marcou o momento da virada e iluminou o céu da cidade.

Após a contagem regressiva, a programação seguiu com apresentação musical da banda El Swing, responsável pelo show no palco principal. O evento contou com a participação do público e integrou as atividades organizadas para marcar o início do novo ano no município.