A banda El Swing embalou a virada de ano em MacucoRodrigo Cuco
Virada de luzes e sons marca o réveillon em Macuco
Evento reuniu grande público para celebrar a chegada de 2026
Deputado Junot Abi-Ramia Antônio é homenageado com nome em trecho da RJ-116
Lei estadual denomina o trecho entre Macuco e Nova Friburgo e reconhece o legado do engenheiro e ex-parlamentar para o desenvolvimento da Região Serrana
2ª Feira de Descontos movimenta Macuco
Evento vira tradição no calendário local com produtos de qualidade e ótimos preços
Prefeitura de Macuco abre inscrições para Projeto Guarda Mirim
Podem se inscrever para a seleção adolescentes de 14 a 17 anos
Empreendedores recebem nova consultoria do SEBRAE
Visita técnica reforça o apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios através da Sala do Empreendedor
