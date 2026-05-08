Vacinação dos usuários do CAPS Divulgação
Usuários do CAPS recebem vacina contra a Influenza em Macuco
Atendimento aconteceu na própria unidade
Terceira idade de Macuco vive dia de integração e bem-estar em meio à natureza
Atividade destacou o papel da natureza como aliada na promoção da saúde física e emocional
Macuco lança programa com tecnologia de ponta para transformar a pecuária leiteira
Projeto tem como principal objetivo ampliar a qualidade e a produtividade do rebanho local
Macuco participa de encontro de turismo em Nova Friburgo
Municipio amplia conexões e aposta no turismo como estratégia de desenvolvimento
CAPS de Macuco promove passeio ecológico para pacientes
Objetivo foi fortalecer os vínculos e promover o bem-estar em meio à natureza
Guarda Civil Municipal de Macuco participa de capacitação sobre trânsito e segurança pública
Entre os temas, curso abordou ações preventivas junto à comunidade e enfrentamento à violência doméstica
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