Vacinação dos usuários do CAPS - Divulgação

Vacinação dos usuários do CAPS Divulgação

Publicado 08/05/2026 10:17

Na quarta-feira (6), a Secretaria de Saúde de Macuco promoveu uma ação de imunização no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), garantindo a proteção dos usuários da instituição contra o vírus Influenza, responsável pela gripe. A iniciativa foi conduzida pelas profissionais da Sala de Imunização, a enfermeira coordenadora Carla Nascimento e a técnica de enfermagem Maria Nazareth Oliveira, que atuou como vacinadora, reforçando a prevenção de doenças sazonais.

A atividade aconteceu nas dependências do CAPS, atualmente coordenado pela enfermeira Gabriela Barbosa, e contou com o apoio da assistente social Claudia Bonan e do servidor Pastor Alessandro Campos. A ação foi organizada de forma acolhedora e humanizada, respeitando as particularidades dos usuários e garantindo um ambiente seguro e tranquilo para a aplicação das doses, até porque a vacinação contra a Influenza é fundamental, especialmente para grupos mais vulneráveis, como os atendidos pelo CAPS, já que a gripe pode apresentar complicações mais severas nesses pacientes.

Com a chegada das estações mais frias, como o outono e o inverno, a imunização se torna ainda mais necessária para reduzir riscos, evitar agravamentos e preservar a saúde coletiva, fortalecendo a rede de cuidado e atenção integral à população. Ao final da ação, a coordenadora da Sala de Imunização, Carla Nascimento, destacou a relevância da iniciativa. “Levar a vacina até esses usuários é garantir acesso, cuidado e prevenção. Nosso objetivo é proteger vidas e fortalecer ainda mais a atenção básica, especialmente junto aos públicos que mais precisam desse olhar próximo e humanizado”.