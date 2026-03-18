Passeio no hortoMATEUS GUIMARÃES
CAPS de Macuco promove passeio ecológico para pacientes
Objetivo foi fortalecer os vínculos e promover o bem-estar em meio à natureza
Guarda Civil Municipal de Macuco participa de capacitação sobre trânsito e segurança pública
Entre os temas, curso abordou ações preventivas junto à comunidade e enfrentamento à violência doméstica
1º Torneio de Futevôlei de Macuco reúne 22 equipes no Rural Park e define campeões
Competiçãoatraiu atletas de nove municípios da região
Carnaval 2026 em Macuco reúne blocos, escolas de samba e shows
Programação contou com matinês, desfiles e apresentações musicais ao longo de cinco dias
Noite de honra marca formatura da Guarda Mirim de Macuco
Cerimônia encerra o ciclo de 30 alunos e reforça o papel do projeto na transformação social do município
Virada de luzes e sons marca o réveillon em Macuco
Evento reuniu grande público para celebrar a chegada de 2026
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