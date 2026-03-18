Passeio no horto - MATEUS GUIMARÃES

Passeio no hortoMATEUS GUIMARÃES

Publicado 18/03/2026 10:34

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Macuco promoveu um passeio ecológico com pacientes no Horto Municipal Junot Abi-Râmia. A atividade teve como objetivo estimular o bem-estar, a convivência e o contato com a natureza.

Durante o passeio, os participantes conheceram mudas de espécies nativas da Mata Atlântica cultivadas no local. A visita também incluiu conversas e orientações sobre preservação ambiental.

De acordo com a equipe do CAPS, a iniciativa faz parte das atividades terapêuticas desenvolvidas pela unidade, que incluem ações voltadas à socialização, ao fortalecimento de vínculos e à ampliação das experiências dos pacientes.