Capacitação da GCM - Rodrigo Cuco

Capacitação da GCM Rodrigo Cuco

Publicado 18/03/2026 10:23

Agentes da Guarda Civil Municipal de Macuco participaram, na terça-feira (12), de um curso de capacitação voltado à atuação na segurança pública municipal. A atividade ocorreu no Complexo do Rural Park e contou com palestra do coordenador de Trânsito de Bom Jardim, Rony Queiroz.

A capacitação foi realizada para atender orientações do Ministério Público e abordou temas relacionados ao trabalho cotidiano da corporação, como proteção patrimonial, colaboração com órgãos de segurança pública, ações preventivas junto à comunidade e enfrentamento à violência doméstica.

O encontro foi articulado pelo secretário de Segurança Pública, Administração e Mobilidade Urbana de Macuco, Mário José Gonçalves. Participaram também a prefeita Michelle Bianchini, o secretário de Governo e Gestão, João Vitor Pontes, o chefe da Guarda Civil Municipal, Wagner Cardoso, além dos guardas municipais de Bom Jardim Erivelto Verly, Jorge Wilson Cordeira e Marcos Paulo dos Santos, que acompanharam o palestrante.

Segundo a prefeitura, a qualificação dos agentes faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da Guarda Municipal.