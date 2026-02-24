Participaram atletas de Além Paraíba, Nova Friburgo, Conceição de Macabu, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras (Monnerat) e Macuco - RODRIGO CUCO / WESLEY MARQUES

Publicado 24/02/2026 14:58

O Rural Park recebeu, nos dias 20 e 21 de fevereiro, o 1º Torneio de Futevôlei de Macuco. Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento reuniu 22 equipes de diferentes cidades da região e marcou a realização da primeira edição da competição no município.

Participaram atletas de Além Paraíba, Nova Friburgo, Conceição de Macabu, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras (Monnerat) e Macuco. A programação foi dividida em dois dias: na sexta-feira (20) ocorreram os jogos da categoria Mista e, no sábado (21), da categoria Masculina.

Na categoria Masculina, Kyldere e Bryan ficaram com o primeiro lugar. Lucas e Carlinhos terminaram na segunda colocação, e Felipe Gabriel e Rodrigo, representantes de Macuco, ficaram em terceiro.

Na categoria Mista, Lucas e Valéria conquistaram o título. Melani e Gustavo foram vice-campeões, enquanto Sabrina e Bryan, também de Macuco, ficaram em terceiro lugar.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, e todos os participantes foram premiados com medalhas.

A secretária de Esporte e Lazer, Helen Ferreira, destacou a participação dos atletas locais. O evento contou com a presença do vice-prefeito João Batista Oliveira, representando a prefeita Michelle Bianchini. A iniciativa integra as ações do município voltadas ao incentivo à prática esportiva e à integração entre cidades da região.