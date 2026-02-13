Cerimônia tegve como convidado especial Uruan Andrade, secretário de Estado de Infraestrutura e ObrasRODRIGO CUCO
Noite de honra marca formatura da Guarda Mirim de Macuco
Cerimônia encerra o ciclo de 30 alunos e reforça o papel do projeto na transformação social do município
Virada de luzes e sons marca o réveillon em Macuco
Evento reuniu grande público para celebrar a chegada de 2026
Deputado Junot Abi-Ramia Antônio é homenageado com nome em trecho da RJ-116
Lei estadual denomina o trecho entre Macuco e Nova Friburgo e reconhece o legado do engenheiro e ex-parlamentar para o desenvolvimento da Região Serrana
Concerto de Natal encanta em noite de tradição e excelência musical
Sociedade Musical São João Batista celebra o espírito natalino em apresentação marcada pela união entre a emoção do erudito e do popular
2ª Feira de Descontos movimenta Macuco
Evento vira tradição no calendário local com produtos de qualidade e ótimos preços
Prefeitura de Macuco abre inscrições para Projeto Guarda Mirim
Podem se inscrever para a seleção adolescentes de 14 a 17 anos
