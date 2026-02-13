Cerimônia tegve como convidado especial Uruan Andrade, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras - RODRIGO CUCO

Cerimônia tegve como convidado especial Uruan Andrade, secretário de Estado de Infraestrutura e ObrasRODRIGO CUCO

Publicado 13/02/2026 12:18

Na sexta-feira (6), aconteceu a Solenidade de Formatura da Guarda Mirim de Macuco, realizada no Auditório Francisco Dornelles, no Complexo do Rural Park. O evento reuniu autoridades, familiares, amigos e convidados para celebrar a conclusão de mais uma etapa na vida de 30 jovens estudantes que agora iniciam uma nova fase, devidamente preparados para contribuir com a comunidade e com a Gestão Municipal.

Além da certificação dos formandos, a cerimônia teve mo como homenagens aos guardas, monitores e profissionais que acompanham de perto a formação cidadã dos alunos. As falas das autoridades destacaram a importância do projeto, que vai além da disciplina e da orientação, abrindo portas para oportunidades reais e fortalecendo valores como responsabilidade, respeito e compromisso social.

Um momento marcante da noite foi a entrega de um quadro em homenagem ao secretário de Segurança Pública, Capitão Jocélio Bezerra, que deixa o cargo neste mês e foi um dos grandes entusiastas do projeto.