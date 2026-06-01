De acordo com a secretária de Saúde, a enfermeira Ana Paula Gonçalves, o prêmio reflete o compromisso, profissionalismo e empenho das equipes locais, lideradas pela coordenadora de Imunização, a enfermeira Carla Nascimento.Rodrigo Cuco
De acordo com a secretária de Saúde, a enfermeira Ana Paula Gonçalves, o prêmio reflete o compromisso, profissionalismo e empenho das equipes locais, lideradas pela coordenadora de Imunização, a enfermeira Carla Nascimento. A titular da pasta destacou o orgulho pelo dinamismo da cidade e a dedicação constante em proteger a população contra as doenças. O alto desempenho e a eficiência na mobilização garantiram que a cidade recebesse uma quantidade maior de aparelhos em comparação a outros locais, dentro de um lote estadual de 250 equipamentos distribuídos.
Segundo a Prefeitura, os novos aparelhos portáteis serão utilizados exclusivamente nas ações de vacinação em Macuco. O objetivo principal do uso da tecnologia é acelerar e aprimorar o registro de cada dose aplicada, gerando dados mais precisos e oportunos em tempo real. Com esse investimento e modernização do sistema de controle, as equipes de imunização locais ganham mais eficiência e agilidade, consolidando Macuco como uma grande referência na saúde pública estadual.
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