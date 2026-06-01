De acordo com a secretária de Saúde, a enfermeira Ana Paula Gonçalves, o prêmio reflete o compromisso, profissionalismo e empenho das equipes locais, lideradas pela coordenadora de Imunização, a enfermeira Carla Nascimento. - Rodrigo Cuco

De acordo com a secretária de Saúde, a enfermeira Ana Paula Gonçalves, o prêmio reflete o compromisso, profissionalismo e empenho das equipes locais, lideradas pela coordenadora de Imunização, a enfermeira Carla Nascimento.Rodrigo Cuco

Publicado 01/06/2026 10:11

A Secretaria de Saúde de Macuco recebeu, na quarta-feira (27), um importante reforço para o setor de imunização. O município foi contemplado com quatro novos notebooks entregues pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. A entrega dos equipamentos é um reconhecimento direto pelo cumprimento integral das metas de vacinação locais. Macuco se consolidou em uma seleta lista, figurando na 12ª posição entre as cidades que alcançaram esses índices dentre os 92 municípios de todo o território fluminense.



De acordo com a secretária de Saúde, a enfermeira Ana Paula Gonçalves, o prêmio reflete o compromisso, profissionalismo e empenho das equipes locais, lideradas pela coordenadora de Imunização, a enfermeira Carla Nascimento. A titular da pasta destacou o orgulho pelo dinamismo da cidade e a dedicação constante em proteger a população contra as doenças. O alto desempenho e a eficiência na mobilização garantiram que a cidade recebesse uma quantidade maior de aparelhos em comparação a outros locais, dentro de um lote estadual de 250 equipamentos distribuídos.



Segundo a Prefeitura, os novos aparelhos portáteis serão utilizados exclusivamente nas ações de vacinação em Macuco. O objetivo principal do uso da tecnologia é acelerar e aprimorar o registro de cada dose aplicada, gerando dados mais precisos e oportunos em tempo real. Com esse investimento e modernização do sistema de controle, as equipes de imunização locais ganham mais eficiência e agilidade, consolidando Macuco como uma grande referência na saúde pública estadual.

“Alcançar essas metas de cobertura vacinal e receber esse reconhecimento simboliza o resultado de um trabalho coerente e comprometido, de união e dedicação. Mais que uma meta cumprida, é a certeza de estarmos fazendo a diferença na proteção da nossa população”, definiu a enfermeira Carla Nascimento.