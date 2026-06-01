O público acompanhou uma extensa programação artística, incluindo peças teatrais, apresentações musicais, dança, coral e atividades culturais voltadas para diferentes faixas etárias - Rodrigo Cuco

O público acompanhou uma extensa programação artística, incluindo peças teatrais, apresentações musicais, dança, coral e atividades culturais voltadas para diferentes faixas etáriasRodrigo Cuco

Publicado 01/06/2026 10:19

Macuco viveu dois dias de valorização da educação, da cultura e da literatura com a realização da Festa Literária de Macuco (FLIMAC/2026), encerrada no último dia 30 de maio. Com o tema ‘Entre Páginas e Sonhos’, o evento transformou a cidade em um grande cenário de criatividade, emoção e conhecimento, reunindo estudantes, educadores, artistas e famílias em uma ampla programação cultural.

A abertura oficial, realizada na sexta-feira, (29), foi marcada por um emocionante desfile cívico-cultural, que reuniu as redes Municipal, Estadual e Particular de Ensino em uma grande celebração da leitura e da arte.

O desfile contou com a participação do ‘Pelotão de Bandeiras Oficiais’ do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Macuco, conduzido por alunos do CIEP Municipalizado Honório Peçanha, da Escola Municipal David Coelho dos Santos e da Escola Municipal Sylvia Bath Rosas. A entrada das letras que formavam a sigla FLIMAC e do banner oficial do tema da edição 2026 trouxe ainda mais simbolismo ao evento.

Ao longo da programação, diferentes manifestações artísticas e pedagógicas tomaram conta das ruas e espaços culturais da cidade. As escolas homenagearam importantes nomes da literatura brasileira, como Vinicius de Moraes, Ziraldo e Sylvia Orthof, além de apresentarem performances inspiradas em obras clássicas, música, dança e teatro.

O evento também destacou o trabalho desenvolvido pelo CAEEM (Centro de Atendimento Educacional Especializado de Macuco), reforçando a importância da inclusão e da diversidade no ambiente escolar. Outro momento de destaque foi a apresentação da Banda Marcial Municipal Juliano Lopes de Souza, sob regência do maestro Ademir Ramos, o ‘Zé da Banda’, que emocionou o público presente.

A cerimônia oficial contou com pronunciamentos da secretária municipal de Educação, Claudia Vogas, e da prefeita Michele Bianchini, responsáveis pela abertura formal da festa literária. A execução dos hinos Nacional e Municipal também marcou a solenidade, especialmente pela presença do compositor Marcelo Romeiro, autor do hino de Macuco.

Durante os dois dias de evento, o público acompanhou uma extensa programação artística, incluindo peças teatrais, apresentações musicais, dança, coral e atividades culturais voltadas para diferentes faixas etárias. Entre os destaques estiveram ‘As Aventuras de Pinóquio’, apresentada pelo Grupo Agitação; o ‘Hip-Hop do Jeca Tatu’ e o Coral Vozes do Balão, da Escola Balão Mágico; além das apresentações ‘A Menina da Cabeça Quadrada’, ‘Maria Vai com as Outras’ e ‘Fantasminha Pluft’.