Evento teve como objetivo fortalecer os vínculos sociais, estimulando a convivência e o sentimento de pertencimento à comunidade - Rodrigo Cuco

Evento teve como objetivo fortalecer os vínculos sociais, estimulando a convivência e o sentimento de pertencimento à comunidadeRodrigo Cuco

Publicado 29/06/2026 13:31

Na sexta-feira (26), o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II) Rosângela Gomes Pacheco, no bairro Paraíso, em Macuco, promoveu a Oficina da Copa, atividade que reuniu crianças e adolescentes de 5 a 14 anos em uma programação com gincanas, concurso de desenho, perguntas e respostas e brincadeiras educativas. A iniciativa teve como objetivo estimular a convivência entre os participantes e fortalecer os vínculos comunitários por meio de atividades recreativas e de integração. Segundo o coordenador do CRAS II, o psicólogo Cassiano Barros, a ação contou com a parceria das Escolas Municipais Sylvia Bath Rosas e Estadual Farmacêutico Rodolfo Albino, que apoiaram a divulgação e a mobilização dos participantes. "O trabalho conjunto entre a assistência social e as escolas fortalece a rede de proteção voltada às crianças e aos adolescentes do município", afirmou o coordenador. Ao final da programação, a coordenação do CRAS II agradeceu o envolvimento da equipe da assistência social e dos profissionais das escolas parceiras, destacando a importância da atuação integrada para ampliar as oportunidades de convivência e desenvolvimento dos jovens atendidos.

Relatar erro

Você pode gostar