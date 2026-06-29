Evento teve como objetivo fortalecer os vínculos sociais, estimulando a convivência e o sentimento de pertencimento à comunidadeRodrigo Cuco
Oficina da Copa reúne crianças e adolescentes em ação do CRAS II em Macuco
Atividade contou com brincadeiras, gincanas e participação de escolas da rede pública
FLIMAC 2026 reúne escolas, arte e sonhos em grande celebração cultural
Evento movimentou Macuco com desfile cívico-cultural, homenagens à literatura brasileira e apresentações artísticas
Macuco é premiado com notebooks por bater metas de vacinação
Município se destaca ficando na 12ª posição entre as cidades fluminenses que atingiram os índices exigidos pela Secretaria de Estado de Saúde
Usuários do CAPS recebem vacina contra a Influenza em Macuco
Atendimento aconteceu na própria unidade
Terceira idade de Macuco vive dia de integração e bem-estar em meio à natureza
Atividade destacou o papel da natureza como aliada na promoção da saúde física e emocional
Macuco lança programa com tecnologia de ponta para transformar a pecuária leiteira
Projeto tem como principal objetivo ampliar a qualidade e a produtividade do rebanho local
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