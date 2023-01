IPTU de Magé já está disponível para pagamento - Divulgação

IPTU de Magé já está disponível para pagamentoDivulgação

Publicado 18/01/2023 22:07

Magé - O IPTU de 2023 já está disponível para pagamento e o boleto pode ser retirado pelo site egov.mage.rj.gov.br; pelo atendimento virtual do Garrinchinha através do mage.rj.gov.br e pelo WhatsApp (21) 97151-3569; ou em um dos cinco postos de arrecadação da Secretaria de Fazenda que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h.

O imposto pode ser pago em cota única, com desconto de 10% até dia 28 de fevereiro e para o contribuinte que optar pelo parcelamento, a parcela mínima é de R$105,41. O parcelamento pode ser realizado on-line ou diretamente em uma das agências de arrecadação, com documentos pessoais, comprovante de residência, e o número da inscrição municipal.



Para quem deseja quitar débitos de anos anteriores e ficar em dia com o município, é possível fazer o parcelamento em até 40 vezes com o mesmo valor da parcela mínima.

“Muitas pessoas não sabem, mas existe uma lei que garante esse parcelamento e essa é uma excelente oportunidade para quem deseja quitar débitos antigos, mas não tem condições de pagar à vista”, explica o prefeito Renato Cozzolino.



Taxas de funcionamento e da vigilância sanitária também estão disponíveis



As taxas de licença de funcionamento e da vigilância sanitária também já estão disponíveis para pagamento. A de funcionamento tem desconto de 10% para quem pagar em cota única até 31 de janeiro e também há opção de parcelar em quatro vezes, com o pagamento da primeira até 31/01, a segunda até 30/04, a terceira até 31/07 e a quarta até 31/10. Já a taxa de inspeção da vigilância sanitária, o valor pode ser pago até 30/04.



Os boletos também podem ser retirados de forma on-line pelo https://egov.mage.rj.gov.br/ ou pelo atendimento virtual do Garrinchinha.



Confira os endereços:



1º distrito: Rua Dr. Domingos Bellize, 285 - Centro; 2º distrito: Avenida Othon Lins Bezerra de Melo, s/n - Santo Aleixo; 4º distrito: Rua Coronel Sérgio José do Amaral, 463 - Suruí; 5º distrito: Avenida Roberto Silveira, 737 - Praia do Anil, Mauá; 6º distrito: Gabinete do Povo, Avenida Caioaba, s/n - Piabetá.