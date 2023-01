Projeto Férias na Escola em Magé - Gilson Costa/Divulgação

Publicado 18/01/2023 22:12

Magé - A segunda edição do Férias na Escola, realizado pela Prefeitura de Magé durante o período de férias do ano letivo na rede municipal de ensino, está a todo vapor. De acordo com a Secretaria de Educação e Cultura, cerca de três mil alunos foram inscritos no projeto, que oferece atividades pedagógicas para os alunos na unidade escolar. A iniciativa é realizada até o dia 27 de janeiro em 30 polos.

“Com o sucesso do Férias na Escola em 2022, não pudemos deixar de realizar novamente este ano. Nós entendemos que é um momento muito diferenciado de aprendizagem, com brincadeiras. Muitas crianças não têm onde passar as férias, então é importante trazê-las para a escola que é um local seguro, com alimentação adequada. Estamos tendo sessão de cinema e temos levado cultura, arte, brincadeiras e jogos para essas crianças”, disse a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

Os alunos participantes estão sendo atendidos com oficinas, gincanas, jogos pedagógicos, dança, teatro, filme, música, artes e confecção de brinquedos, além de orientações para a saúde e alimentação. A merenda escolar é servida durante o período que os estudantes estiverem na unidade escolar com desjejum e almoço.