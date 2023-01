Operação contra furto de energia em Magé - Divulgação

Operação contra furto de energia em MagéDivulgação

Publicado 18/01/2023 22:18

Magé - A operação Energia Legal, realizada pela Enel Distribuição Rio em conjunto com a Polícia Civil na semana passada, em Magé, identificou 480 irregularidades na medição de energia de estabelecimentos comerciais e residências. Duas pessoas foram presas em flagrante por furto de energia em diferentes locais. Além das prisões, a operação levou ao registro de seis ocorrências na delegacia relacionadas a fraudes no consumo de energia, como ligações diretas na rede, sem passar pelo medidor. Durante a operação, para facilitar o acesso aos serviços, a distribuidora ofereceu atendimento móvel a 99 clientes do município, que puderam solicitar segunda via de conta, troca de titularidade, por exemplo.



Com a intenção de combater irregularidades e furtos, a operação está em sua 36ª edição e, até o momento, já identificou furto de energia em 16.358 clientes, sendo 15.068 residências e 1.290 comércios nas 23 cidades por onde passou desde o fim de 2019.

"Ao minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, além de potencializar os bons resultados operacionais, geramos benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, afirmou Ricardo Lima, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.



Consumo consciente de energia



Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também forneceu dicas de segurança e de consumo consciente de energia a 128 pessoas por meio de palestras educativas e realizou troca de 107 lâmpadas por modelos LED, mais eficientes. Além disso, a distribuidora ofereceu informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que concede descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial convencional.



Combate ao furto de energia



Além de ser crime, com pena prevista de até oito anos de reclusão, as ligações irregulares impactam negativamente a qualidade do serviço prestado, prejudicando todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificultam o restabelecimento da energia elétrica. Segundo estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os clientes da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.



Adotar a prática popularmente conhecida como “gato” traz sérios riscos tanto para quem pratica o ato quanto à população de forma geral. Manipular um medidor de energia sem habilitação, ou fazer ligação direta na rede elétrica pode gerar choques e acidentes graves, inclusive fatais. Quem quiser denunciar furto de energia, deve acessar o site https://www.enel.com.br/, ou o aplicativo da Enel Rio ou ligar para 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.