Publicado 10/02/2023 21:38

Magé - Estão abertas as inscrições para a quinta edição da Conferencia Municipal do Ambiente, Recursos Naturais e Saneamento Básico de Magé, tem como o tema “A Baía de Guanabara na Década dos Oceanos, um estuário estratégico para a vida: passado, presente e futuro” que será em março. Quem deseja pleitear uma vaga no conselho, deve imprimir ficha de inscrição disponibilizada no site oficial, juntar cópia dos documentos (relacionados na própria ficha) e entregar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Magé, que fica em Santa Dalila) no horário das 10h às 16h, em envelope pardo, até o dia 24/02.

De acordo com o secretário Silvio Furtado, “a quinta conferência traz um pouco mais de experiência, onde já foram aprimoradas ações em que a sociedade civil participa e cobra. O objetivo dessa edição é pensar em Magé como parte de um todo e como a degradação da Baia de Guanabara afeta o município, e diretamente a fauna e flora”.

Sobre a Conferência

O evento será no dia 8 de março 09h às 17h, no Salão Paroquial da Igreja de São Nicolau, em Suruí. Na programação a Conferência vai contar com palestrantes renomados do setor como o Professor Dr. Mario Luiz G. Soares, Professora Dra. Cleonice Puggian, Gestora Ambiental Andressa Dutra, Presidente da ONG Guardiões do Mar Pedro Belga e do Professor Me. Paulo Harkot.