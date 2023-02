Bairro Maria Conga recebe primeiro projeto Cras na comunidade - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 08/02/2023 21:41

Magé - Teve início a temporada 2023 do CRAS na Comunidade, projeto que leva os serviços oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) até os bairros mais distantes dos equipamentos. A ação começou pelo bairro Maria Conga nesta quarta-feira (8), com isenção para 2ª via de documentos, orientações sobre o Programa Criança Feliz, cadastro e atualização no CadÚnico.

"Essa é a primeira data do calendário que lançamos para fevereiro, que vai ter mais oito ações. Estamos trazendo para próximo da comunidade os atendimentos que são realizados diariamente pelos CRAS. Além dos serviços sociais, trouxemos aferição de pressão arterial e oficina de trancista. É um trabalho muito importante por aproximar a população desses serviços", disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

A primeira edição foi realizada pelo CRAS Magé II e durante todo o mês de fevereiro cada um dos outros oito CRAS também realizará uma ação por sua área de abrangência. Para ter acesso aos serviços, o interessado deve levar os documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, além da certidão de nascimento e declaração escolar para os menores de 18 anos.



Confira o calendário completo do CRAS na Comunidade:



14/02 às 14h – Pau Grande (Associação de Moradores)

16/02 às 09h – Parque Santana (USF Parque Santana)

16/02 às 10h – Leque Azul (E.M. Profº Horácio de Mello)

27/02 às 10h – Cachoeira Grande (Comunidade Lava Pratos)

28/02 às 10h – Sertão (USF Sertão)

28/02 às 10h – Barão de Iriri (USF Barão de Iriri)

28/02 às 10h – Taquaral (E.M. Maria Francesca Sansone Bosco Giglio)

