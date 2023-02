Merendeiras de Magé tem aulas de capacitação - Divulgação

Publicado 06/02/2023 20:12

Magé - A Secretaria de Educação de Magé realizou nos dias 1º e 2 de fevereiro, a capacitação para os profissionais que atuam nas cozinhas das creches e escolas da rede municipal. As merendeiras receberam uma série de orientações de procedimentos dentro do ambiente de trabalho, como prevenção de acidentes com fogo na cozinha e atendimento emergencial para os alunos feitos pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Magé, manuseio e cuidados com os alimentos feito por representantes da Secretaria de Saúde e por nutricionistas do Departamento de Nutrição Escolar, além da participação da secretária de Educação, Sandra Ramaldo e do prefeito Renato Cozzolino no encerramento que aconteceu em Piabetá.

A merenda escolar de Magé é considerada uma das melhores de todo Estado do Rio e uma das melhores do país. Por orientação do governo municipal, os profissionais que cuidam da parte de alimentação dos colégios e creches devem evitar industrializados e dar preferência aos produtos in natura, de acordo com resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



“Tenho muito orgulho da merenda que é servida em cada unidade escolar de Magé, considerada uma das melhores desse país. O amor, carinho e dedicação de cada profissional faz muita diferença. Estamos investindo muito para transformar para melhor a vida de cada criança e de cada merendeira da rede, com alimentos frescos e de qualidade. Tenho certeza que em 2023 vamos avançar muito mais na Educação e em todos os setores da prefeitura, para mudar a realidade do município”, declarou o prefeito Renato Cozzolino.



"O cardápio da rede é variado e muito saudável, com frutas e legumes sendo servidos diariamente para todos os alunos. Tiramos o consumo de açúcar das creches desde 2020. Essa capacitação é importante para que as merendeiras tenham informação sobre cada alimento e como proceder dentro do seu ambiente de trabalho”, aponta a secretária Sandra Ramaldo.



Vale lembrar que a legislação que trata sobre merenda escolar restringe a oferta de enlatados, margarinas e doces. Os recursos do PNAE também não podem ser utilizados para a compra de cereais adoçados, balas, bombons, biscoitos ou bolachas recheadas, temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos, maioneses e alimentos em pó ou para reconstituição, entre outros similares.



