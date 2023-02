Evento de saúde em Magé contra a hanseníase - Josaf Ribeiro/Divulgação

Publicado 02/02/2023 18:18

Magé - A Saúde de Magé foi pra rua para mostrar que é possível combater a Hanseníase, doença crônica que só em 2020 teve 8.629 novos casos registrados no estado do Rio de Janeiro, e promover o conhecimento sobre o tratamento gratuito que é oferecido pela Prefeitura. Na última terça-feira (31), o evento Janeiro Roxo marcou o encerramento do mês de conscientização e combate, com serviços e orientação para a população.

Realizado na Rua Brasil, o Calçadão de Piabetá, o evento teve consultas e atendimentos para informar sobre a doença, aferição de pressão arterial e encaminhamentos. A vice-prefeita Jamille Cozzolino destaca que "é preciso que as pessoas entendam que a Hanseníase tem cura e tanto o diagnóstico quanto o tratamento são gratuitos".

“Temos um polo no anexo ao nosso Centro de Especialidades para atender o Programa de Combate à Hanseníase e Esporotricose, que é de atendimento exclusivo: chegou, identificou, tratou, curou!”, complementa a secretária de de Saúde, Larissa Storte.

Sobre a Hanseníase



A hanseníase é uma doença crônica, que pode afetar qualquer pessoa. Tem como característica a perda de sensibilidade corporal, além de manchas brancas e avermelhadas por todo o corpo. O tratamento é realizado através de medicações logo após o diagnóstico.