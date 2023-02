Prefeitura recebe ônibus escolares adquiridos com recursos próprios - Sormani Silva

Prefeitura recebe ônibus escolares adquiridos com recursos própriosSormani Silva

Publicado 01/02/2023 19:50

Magé - Mageenses que ainda não têm o diploma do Ensino Fundamental, agora podem concluir essa etapa educacional em um ano e meio. As matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Urbano – estão abertas para jovens de 15 a 29 anos que sabem ler e escrever, preferencialmente para quem tem 18 anos ou mais, e vão até 15 de fevereiro.

As matrículas podem ser realizadas presencialmente das 9h às 20h nos polos de ensino: E.M. Maria Clara Machado (1º distrito), E.M. Paulo Freire (5º distrito), E.M. Daniel Soares (6º distrito), E.M. Geralda Izaura (6º distrito) ou E.M. Geraldo Ângelo (6º distrito). Os documentos necessários são RG, CPF e comprovante de residência, e as aulas terão início no dia 19 de fevereiro no horário das 19h às 22h.

Além da conclusão do Ensino Fundamental em 18 meses, o Projovem oferece ainda uma qualificação profissional, de caráter inicial ao trabalho, nas áreas de serviços pessoais (cabeleireiro, manicure e maquiador) e administração (arquivador, almoxarife e assistente administrativo).