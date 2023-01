Feirão oferece serviços gratuitos para microempreendedores em Magé - Divulgação

Publicado 31/01/2023 17:39

Magé - A Prefeitura Municipal organizou o Feirão do Microempreendedor Individual, no Calçadão de Magé. Estiveram presentes as secretarias de Trabalho e Renda, Meio Ambiente, Assistência Social e Saúde, oferecendo serviços que vão desde o parcelamento de dívida ativa, acesso ao microcrédito e licenciamento ambiental à corte de cabelo. Segundo o secretário de Trabalho e Renda, Fernando Cozzolino, o número de MEI’s em Magé subiu de 16 para 21 mil em 3 anos.

“Chegamos na época de declaração do MEI e por isso o feirão é tão importante. Trouxemos a secretaria para a rua para que o povo não se esqueça de declarar o imposto. Nossos serviços funcionam no Gabinete do Povo, na Rua Caioaba, s/nº, em Piabetá (ao lado do DPO)- e na Casa do Empreendedor, na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras, em Magé. Fazemos o MEI, declaração de imposto de renda e emitimos o carnê, tudo de graça,” ressaltou Fernando.Com a abertura do MEI, é possível garantir alguns direitos como ter um CNPJ com custos menores, obter créditos com mais facilidade, emitir, entre outros. Rosane Gralato, 57, é empreendedora e, a partir do artesanato, montou uma rede de apoio para mulheres acima de 50 anos. O projeto “50 e uns” quer mostrar que, mesmo com o mercado se fechando para as mulheres nesta faixa etária, é sim possível se reinventar.