Publicado 31/01/2023 17:15

Magé - Chegou a hora de parar de pisar na lama quando chove e viver com poeira na garganta quando faz sol. Este sentimento de vitória levanta a autoestima dos moradores da localidade conhecida como Cantão, no bairro Nova Marília, no 1º distrito. Uma série de obras estão em andamento, como drenagem, pavimentação e urbanização (passeio e iluminação) e sinalização horizontal (pintura de vias).

O cronograma contempla as seguintes vias do bairro: Travessa Diogo Furtado (antiga Rua 20), Rua Diogo Furtado (antiga Rua 20), Rua 21, Rua Francisco Padilha (antiga Rua 23), Rua Fradique T. Ozório (antiga Rua 24), Rua 26, Rua 27, Rua 28, Rua Diogo Tavares (antiga Rua 29), Rua Henrique Dias (trecho da antiga rua 30), Rua Felipe Camarão (antiga Rua 30), Rua 32, Rua 33 e a Rua 40.



“Esse é o maior objetivo da minha gestão, atender as demandas mais urgentes das pessoas. Essa obra era uma reivindicação muito antiga, que estamos tendo o cuidado de realizar com todo carinho. Vamos promover uma mudança no dia a dia de cada morador dessa região”, aponta o prefeito Renato Cozzolino.

Para a moradora do local, Renata Soares, finalmente a região recebe as obras que tanto esperavam. “A gente achava até que já havia sido esquecido pela prefeitura. Mas, ainda bem, o prefeito lembrou da gente. Estou muito feliz com a obra e aqui vai ficar muito bom agora. Agradeço demais a todo mundo que está trabalhando para melhorar a nossa vida”, declarou.



Já para Waldelicia Souza de Jesus, que mora na Rua 23, a sensação de ver a obra é de felicidade, já que todos os moradores sempre pediram para que a prefeitura fizesse a intervenção.

“Eu estou muito alegre que atenderam aos pedidos dos moradores. Só de saber que não vou mais ter que ficar com lama no pé já é uma sensação muito boa. Agradeço muito a prefeitura”.

Nova Marília também vai ganhar um espaço recreativo novo



No bairro Nova Marília, além das obras em diversas vias, um espaço ocioso está se transformando em uma área recreativa para os moradores. A obra está em fase final, com a construção de uma quadra de grama sintética, uma quadra de areia, dois vestiários, arquibancada, iluminação de LED e obras de paisagismo.