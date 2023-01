Prefeito de Magé anuncia início das obras no complexo terapêutico da Vila Nova - Gilson Costa Jr./Divulgação

Prefeito de Magé anuncia início das obras no complexo terapêutico da Vila NovaGilson Costa Jr./Divulgação

Publicado 31/01/2023 17:06

Magé - Nesta terça-feira (31), a equipe da USF Vila Nova realizou o encerramento da campanha Janeiro Branco, em conscientização aos cuidados com a saúde mental. Na ação realizada na Quadra do G.R.B.C. Unidos da Vila Nova, o prefeito Renato Cozzolino anunciou o início das obras do Complexo Terapêutico no bairro que terá equipamentos de Saúde, Educação e Meio Ambiente.

contará com um espaço de 450m² para equoterapia, com oito baias para os cavalos e salas de fisioterapia, médico e psicólogo; uma Unidade Básica de Saúde com 5 consultórios sendo: um para odontologia; um posto permanente da Guarda Ambiental; e uma Creche com 10 salas, que abrirá 200 novas vagas para as crianças da região. A área de convivência terá quiosque e academia da saúde. O local conta ainda com cerca de 40 mil m² de floresta com espécies típicas da Zona da Mata Atlântica, onde deve ser implantada a primeira unidade de conservação ambiental municipal.Durante o evento também foram anunciadas as novas atividades que a Secretaria de Esporte, Lazer e Terceira Idade oferecerá na Quadra do G.R.B.C Unidos da Vila Nova, como ginástica para terceira idade, funcional, dança de salão, zumba, futsal, balé e caratê. As inscrições se iniciam também nesta quarta-feira (1) e as aulas começam após o carnaval.“Vamos entregar ainda uma nova praça aqui perto no, com previsão de conclusão já em abril e vamos trazer essas atividades físicas também para esse novo espaço. Esporte é inclusão social e vamos colocar diversas modalidades. Áreas de lazer são muito importantes e a cada dia vamos fazer uma Magé melhor”, concluiu o prefeito.