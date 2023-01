Parques Lineares são a nova aposta do lazer e bem-estar em Magé - Gilson Junior/Divulgação

Parques Lineares são a nova aposta do lazer e bem-estar em Magé

Publicado 27/01/2023 18:36

Magé - Magé recebe um quantitativo exponencial de obras estruturais para tornar o dia a dia do mageense melhor. O projeto Parque Linear, com foco na infraestrutura da cidade e criado pelo prefeito Renato Cozzolino, tem como objetivo principal reurbanizar áreas abandonas ou degradadas, que se transformam em espaços de lazer e convivência.

Três localidades de Magé recebem o projeto: Raiz da Serra, Maurimárcia e Batatal. Nessas localidades os moradores serão beneficiados com academia ao ar livre, estacionamento, playground para as crianças, pista de caminhada e corrida, projeto paisagístico em consonância com as características locais, além de uma área de contemplação com bancos. Em Maurimarcia, ainda será instalado espaços para o futebol de rede, tênis de mesa, slackline e futmesa.

O prefeito Renato Cozzolino também já entregou a 1ª etapa e estamos executando a obra da 2ª fase do Parque Linear do Canal, com mais de 2 mil m² de mobiliário urbano, 55 postes de luz de LED, píer suspenso, atracadouro, piso intertravado e um quiosque para uso da população.

“Investir em obras de infraestrutura é de suma importância para toda população. Esse legado vai ficar para sempre à disposição das pessoas e é isso que tenho como objetivo, oferecer o melhor para os mageenses. O Parque Linear está na ponta dos projetos de infraestrutura do meu governo e tenho certeza que, quando todos estiverem prontos, se tornarão ponto de encontro, lazer e convivência nos bairros. É desse jeito que governo, com o olhar voltado para os que mais precisam”, atesta o prefeito Renato Cozzolino.

Obras na Praça São Pedro estão em andamento

As obras também já tiveram início na antiga Praça da Banca do Peixe, que vai ganhar uma nova roupagem. Além de passar a se chamar Praça São Pedro, o espaço vai ganhar um lago com espelho d’água e fonte interativa em suas margens, 20 vagas de estacionamento, 30 árvores repostas, três quiosques duplos, playground para crianças e um moderno mobiliário urbano de concreto.

“Tenho priorizado as obras estruturantes para a cidade, importantes espaços de resgate da cidadania de cada pessoa que vive no município. Estamos avançando em diversos setores para que a cidade seja totalmente revitalizada e seja motivo de orgulho para cada morador dessa cidade. Nosso governo não para”, destaca o prefeito Renato Cozzolino.