Publicado 25/01/2023 19:28

Magé - A meta da Prefeitura de Magé é que nenhuma criança mageense fique fora da escola, por isso o governo municipal está construindo oito novas unidades escolares, que juntas ampliarão a oferta de vagas para atender mais 3.350 novos alunos. São três creches e cinco escolas, planejadas para atender as demandas dos bairros com espaço digno, seguro e confortável para os estudantes.

Magé constrói novas unidades escolares para atender mais de três mil alunos Gilson Costa Jr/Divulgação

“É uma felicidade começar 2023 com tantas novidades. São três creches novinhas sendo finalizadas, que entregaremos até o meio do ano, mais cinco escolas lindas que vão atender nossa comunidade e nossos alunos de uma forma muito confortável. É a felicidade de transformar a Educação do município a cada dia”, comemorou aA principal novidade é o Espaço Educativo Rural e Urbano, no Maurimárcia, um projeto nos moldes do FNDE com capacidade para atender até 360 alunos, e que estará pronto já para o início do ano letivo 2023, no próximo dia 6 de fevereiro. Também estão sendo construídas três creches nos bairros Maurimárcia, Parque Santana e Parque Paranhos. A última receberá a primeira creche-berçário do município, com capacidade para 100 alunos em turma de creche e mais 10 alunos para o berçário. As outras duas creches terão capacidade para 120 crianças cada.“A Educação se faz com desafios e o desafio começa na construção e no pensamento de um prédio que realmente atenda as necessidades de nossos alunos. A escola nova do Maurimárcia já abriu para matrículas e começa com as aulas em fevereiro. No Paranhos vamos atender 110 alunos dos seis meses aos três anos de idade, porque ela vai ter berçário”, complementa a secretária.