Projeto "Saúde no seu Bairro" vai estar em Bongaba - Phelipe Santos/Divulgação

Publicado 24/01/2023 22:02

Magé - Nesta quinta-feira, dia 26, das 10h às 14h, na Associação de Moradores de Bongaba, o projeto “Saúde no seu Bairro” vai promover para os moradores da região diversos atendimentos e ações, como consultas com clínico, pediatra e enfermeiros, aferição de pressão arterial e glicose, vacinação, avaliação nutricional, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais, avaliação de Anemia Falciforme, agendamento e encaminhamento para fisioterapia.



Para completar a extensa lista, a prefeitura ainda oferece a solicitação de exames como mamografia e preventivo, além do planejamento familiar (medicamento, preservativos, laqueadura e vasectomia). Esse programa do governo municipal é realizado em diversos bairros da cidade.



O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, explica a importância do programa para as famílias mageenses.

“O projeto tem um alcance muito bom, já que atende diretamente os moradores de vários bairros. Esse modelo permite que prefeitura ofereça uma série de atendimentos na ponta, de forma direta. Vamos estar presente em todos os distritos com esse projeto, para que as pessoas possam ter o acesso necessário a uma saúde básica de qualidade. Saúde é prioridade sempre”.



O prefeito Renato Cozzolino lembra ainda que o projeto “Saúde no seu Bairro” é uma porta para que toda população possa ser inserida nas demais unidades de saúde do município.

“Hoje, são 85 unidades na rede de saúde de Magé e as USFs funcionam como essa ferramenta de inserção para a rede de saúde municipal. Queremos ampliar ao máximo a entrada dos mageenses nesse sistema, e o projeto “Saúde no seu Bairro” é imprescindível para que esse processo se desenvolva de forma plena”, reforça o prefeito Renato Cozzolino.



Durante a realização do projeto, tendas são montadas no local escolhido pela prefeitura e pela representação local de cada bairro. No ano passado, os bairros de Barbuda, Parque Santana, Nova Marília, Novo Horizonte e Andorinhas receberam o projeto itinerante da prefeitura de Magé. Ao longo desse ano, diversas localidades de toda cidade serão contempladas com o projeto "Saúde no seu Bairro".