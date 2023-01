Magé regulariza farmácias do município - Gilson Costa/Divulgação

Publicado 19/01/2023 20:57

Magé - Em comemoração ao Dia do Farmacêutico, celebrado em 20 de janeiro, a Prefeitura de Magé realizou nesta quinta-feira (19) uma ação de atendimento à população com serviços de saúde no Calçadão da Rua Brasil, em Piabetá. Durante o evento, foi anunciada a regularização de todas as farmácias municipais junto ao Conselho Regional de Farmácias – CRF/RJ, que garante ao cidadão de que ele está sendo atendido por um farmacêutico.

“O serviço de farmácia em Magé vem crescendo a cada dia e é muito importante que a gente mostre isso à nossa população. Hoje, nós temos 100% das nossas farmácias regularizadas, como polos em cinco distritos e estamos construindo mais uma farmácia”, disse a secretária de Saúde, Larissa Storte.



A ação ofereceu serviços de aferição de pressão arterial e glicose; testagem de Sífilis, Hepatite e HIV; orientação sobre planejamento reprodutivo; orientação nutricional e classificação do IMC; e orientação sobre dispensação de medicamentos na Farmácia Popular. O presidente do Conselho Regional de Farmácias, Dr. Camilo Carvalho, marcou presença.

"Hoje o que nós queremos é estarmos próximo da população. O farmacêutico é o profissional da área de saúde de mais fácil acesso, então com esse trabalho nós conseguimos inclusive diminuir filas de atendimento no SUS com apenas uma orientação correta de medicamento. Magé está de parabéns, se regularizando. O município ganha assistência farmacêutica e isso melhora a qualidade de vida da população", explicou o presidente do CRF/RJ.

