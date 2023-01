Contribuição do MEI subirá para R$ 66 em fevereiro - Reprodução

Contribuição do MEI subirá para R$ 66 em fevereiroReprodução

Publicado 24/01/2023 22:18

Magé - A Prefeitura de Magé promove, nesta sexta-feira (27), a primeira edição do Feirão do MEI. O projeto será realizado na Rua Dr. Siqueira, atual “Calçadão de Magé”. Por lá, são esperadas cerca de 300 pessoas para realizar os diversos serviços oferecidos para quem precisa regularizar suas pendências ou iniciar sua formalização.

De acordo com a diretora da Secretaria de Trabalho, Priscila Ferreira, a demanda pelo feirão foi percebida por questões de muitos MEI’s estarem inadimplentes, não só financeiramente, mas administrativamente também, “por exemplo, não realizar a declaração anual do MEI, serviço esse que não tem custo nenhum, mas por falta de informação as pessoas deixam de fazer e depois gera uma multa quando entregue em atraso”, disse.

Atualmente, Magé conta com mais de 25 mil MEI’s, e dentre eles muitos desconhecem o básico da legislação, como por exemplo dar baixa no cadastro, o que não ocorre de forma automática, como muitos acreditam, o que gera dívidas que acabam sendo esquecidas pelo contribuinte.

Entre os serviços disponibilizados, estão inscrições, declarações anuais, emissão de DAS, atualização cadastral, parcelamento de dívidas, assessoria jurídica, consultoria financeira, além de cabeleireiros, maquiagem, isenção para 2ª via de documentos e muito mais.