Parque Linear: Raiz da Serra vai ganhar novo equipamento - Gilson Junior/Divulgação

Parque Linear: Raiz da Serra vai ganhar novo equipamentoGilson Junior/Divulgação

Publicado 25/01/2023 19:30

Magé - Magé recebe um quantitativo exponencial de obras estruturais para tornar o dia a dia do mageense melhor. Por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, o governo municipal está construindo os Parques Lineares, que são áreas de lazer e convivência que são edificadas em locais que antes estavam totalmente abandonados.

O bairro de Raiz da Serra, no sexto distrito, também está contemplado com o projeto Parque Linear. A estrutura vai contar com quiosques com banheiro, academia ao ar livre, playground para as crianças, área de estacionamento, pista de caminhada e corrida, iluminação de led de última geração, segundo trecho com bosque para que o espaço seja dedicado a realização de piquenique, além da reconstrução do suporte da imagem de Nossa Senhora da Conceição que faz parte da paisagem local.

“O Parque Linear conta sempre com equipamentos modernos, mobiliário de primeira qualidade e paisagismo típico que se integra totalmente com os espaços nos bairros. Essa é mais uma marca da minha gestão que vai privilegiar de forma direta toda população de Magé em todos os distritos. Estamos avançando em diversos setores para que a cidade seja totalmente revitalizada e seja motivo de orgulho para cada mageense. Nosso governo não para”, destaca o prefeito Renato Cozzolino.

Vale lembrar que o prefeito Renato Cozzolino já entregou a 1ª etapa e o governo está executando a obra da 2ª fase do Parque Linear do Canal, com mais de 2 mil m² de mobiliário urbano, 55 postes de luz de LED, píer suspenso, atracadouro, piso intertravado e um quiosque para uso da população.

“Esse é mais um projeto que visa atender as expectativas da população que sente falta de ter lugares dedicados ao descanso, lazer e convivência. Todos ganham com o Parque Linear. A previsão é de expansão do projeto por todos os distritos. Essa obra não é apenas para embelezar o local, mas resgatar áreas depredadas e abandonadas, dando um destino correto, melhorando a qualidade de vida de todo mundo”, aponta o prefeito.