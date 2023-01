Magé vai iniciar coleta seletiva em Suruí - Rômulo Barbosa/Divulgação

26/01/2023

Magé - A Prefeitura de Magé deu o primeiro passo para implantar o Projeto Piloto de Coleta Seletiva, que vai ser realizado em Suruí, no quarto distrito. Uma reunião foi realizada no Centro Pastoral São Nicolau pela Secretaria de Meio Ambiente com os moradores da região para apresentação do projeto e construção do modelo a ser criado para a coleta no bairro.

“Hoje realizamos um chamamento para que os próprios moradores aqui do bairro possam fomentar com a gente o modelo que vai ser criado para que esse modelo se adeque à população, já que cada distrito tem sua especificidade. É o primeiro projeto dessa magnitude, escolhemos Suruí por ser uma área menor porque queremos começar com o primeiro polo e mostrar para os outros distritos que esse é o futuro e que vai dar certo. É um novo modelo de tratamento dos resíduos”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Silvio Furtado.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente, Maria Aparecida Resende, o projeto traz benefício tanto para o meio ambiente quanto para a conversão de gastos para políticas públicas voltadas à população.

“Primeiramente esse projeto piloto visa atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque a coleta seletiva é um dos instrumentos dessa política, e também a Lei Municipal 2.055/2010 que é específica para a coleta seletiva. Existem inúmeros benefícios, como aumento da vida útil de aterro sanitário, geração de renda para os catadores e ganho ambiental, porque evita que essa matéria pare na natureza. A população também ganha, porque o município gasta menos com o aterro e investe em outras políticas públicas, dando qualidade de vida para a população”, disse.