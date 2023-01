Magé chama atenção para cuidados com a saúde mental - Divulgação

Magé chama atenção para cuidados com a saúde mentalDivulgação

Publicado 27/01/2023 18:44

Magé - Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil teve alta de 40% nos casos de depressão entre a pré-pandemia e o primeiro trimestre de 2022. Em Magé, a Saúde está conduzindo a Campanha Janeiro Branco, com o tema “A vida pede equilíbrio” em ações voltadas à saúde mental.

Com apoio de uma equipe multiprofissional, os pacientes e familiares assistidos peloparticiparam da ação com roda de conversa, oficina artística, música e atendimentos gratuitos com manicure, trancista e dentista.“Oferecemos uma manhã bem dinâmica aos pacientes acompanhados pelo Complexo de Saúde Mental, familiares, amigos e convidados. O Janeiro Branco tem a proposta para chamar atenção para esses cuidados que influenciam muito no nosso dia a dia”, detalha a coordenadora da Saúde Mental, Michelle Medeiros.Buscando um ambiente descontraído e leve, a ação terminou com arte, dança e a lembrança de que saúde mental é um assunto que deve ser debatido além do mês de janeiro.